Striscia la Notizia non tornerà in onda a settembre, bensì a novembre e in una nuova veste. Il tg satirico di Antonio Ricci perde inoltre l’access prime time di Canale 5 già da luglio 2025 e viene spostato su Italia 1 al termine di Sport Mediaset.

“Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5 – si legge nel comunicato Mediaset -. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione. Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare. Grazie ad Antonio Ricci, grazie di cuore anche a Gerry Scotti e a Enrico Papi e a tutti un sincero augurio di buon lavoro”.

Al posto di Paperissima Sprint, dalla metà di luglio arriverà La Ruota Della Fortuna in una “veste completamente rinnovata” con una band musicale dal vivo e nuovo studio. Il programma coprirà così il periodo da metà luglio a metà novembre, quando poi tornerà in onda Striscia la Notizia. Nel preserale, al posto de La Ruota Della Fortuna, arriverà Sarabanda con Enrico Papi, anche questa in una “versione completamente nuova e senza vip”.