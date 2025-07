Novità importanti in arrivo per Shaila Gatta, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. La ballerina napoletana sarebbe infatti in lizza per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show. A rivelarlo nelle passate settimane era stato Amedeo Venza, il quale aveva fatto anche il nome di un’altra ex gieffina, ovvero Pamela Petrarolo: “Pamela e Shaila dopo il GF potrebbero prendere parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show”.

In effetti, come mostrato da lei stessa sui social in queste settimane, Shaila sta prendendo lezioni di canto, mentre Pamela ha lanciato il suo nuovo singolo “Fuori di testa”. Il Grande Fratello e Tale e Quale Show hanno sempre avuto un rapporto molto stretto. Sono stati diversi, infatti, gli ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini ad approdare nel talent show di Carlo Conti. Tra questi Alex Belli, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta, Pamela Prati e Ginevra Lamborghini.

Nelle ultime ore, anche Deianira Marzano ha confermato che Shaila Gatta si è recata a Roma per sostenere il provino per Tale e Quale Show: “Lo ha fatto in gran segreto, ma alla fine lo sanno tutti […] Tra qualche giorno si saprà chi è stato scelto”.

In una recente intervista rilasciata a Coming Soon, Pamela Petrarolo aveva dichiarato di voler partecipare a Tale e Quale Show: “Spero di poter fare Tale e Quale Show, anzi faccio un appello a Carlo Conti. Spero di riuscire a realizzare questo sogno. Sto lavorando anche a questa rubrica, che spero possa trovare posto all'interno di un daytime. Quello che faccio già sui social, ma magari appoggiata a una trasmissione tv”.