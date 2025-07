Alessandro Cattelan è rimasto fuori dalla Rai per mancanza di spazio (come ha dichiarato il direttore Stefano Coletta), ma stando a quanto rivelato da Hit sul portale Affari Italiani, Mediaset ha espresso la volontà a Marta Donà, agente dell’ex conduttore di X Factor, di averlo in squadra, e sembra che adesso sia stato siglato anche un accordo.

Le due parti si erano già “annusate” quando il conduttore venne chiamato a registrare una puntata zero di un quiz, opportunità data anche a tanti altri, come ad esempio Diletta Leotta e Gabriele Corsi.

Ma cosa farà Alessandro Cattelan a Mediaset? Quello che ha sempre fatto prima su Sky e poi su Rai 2, ovvero un late show che andrà in onda in seconda serata. Ciò che resta da capire è quando e dove, dato che le prime serate su Canale 5 terminano generalmente alle due di notte. Al riguardo, Hit ha ipotizzato che possa andare su Italia 1.