Tirerebbe aria di crisi tra una coppia nata di recente a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, protagonisti del Trono Over dating show di Maria De Filippi.

Ieri pomeriggio è infatti arrivata una segnalazione a Lorenzo Pugnaloni: “Ciao, ho visto Giuseppe Molonia di Uomini e Donne all’Ipercoop, centro commerciale Eur Roma 2. Stava parlando con la cassiera che gli ha chiesto come stava. Lui ha risposto ‘diciamo bene, anzi mica tanto bene’. E lei ha risposto ‘i primi litigi’ e lui ‘un po’ di più’. La ragazza gli ha poi detto: ‘Se non va bene che fa torni lì in trasmissione?’ e lui ha risposto ‘no, la cercherò fuori’”.

In seguito, è stato lo stesso Pugnaloni a contattare l’ormai ex dama, la quale ha confermato la crisi con Giuseppe: “Purtroppo la crisi tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino è reale e non si tratta di una semplice lite. Ho appena sentito lei e mi ha confermato la segnalazione e che lei ha preso una posizione”.