Dopo i ritiri di Angelo Famao e Leonardo Brum, nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera hanno deciso di lasciare l’Honduras anche Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino. Prima dell’uscita di questi ultimi, Veronica Gentili ha voluto fare chiarezza in merito ad un episodio spiacevole. I due naufraghi, infatti, erano andati nella capanna dello staff a chiedere del cibo: “Hanno detto ‘o ci date da mangiare o ce ne andiamo’, con un tono quasi da minaccia”.

La conduttrice si è collegata con i due giovani e li ha bacchettati: “Io voglio parlarvi di una cosa molto grave che è successa ieri notte e che dal mio punto di vista non può assolutamente rimanere impunita. No aspetta, prima parlo io e poi parli tu! Voi avete raggiunto la zona tecnica e avete chiesto alla produzione di farvi mangiare, minacciando che se non fosse stato così vi sareste ritirati. Questa è l’ennesima trasgressione che avete fatto al patto che avete fatto con me e con il pubblico che ci sta seguendo. Ed è anche molto ingiusti nei confronti degli altri naufraghi, che non si capisce come mai debbano accettare questo”.

Dopo le parole di Veronica Gentili, Spadino ha replicato in maniera particolarmente stizzita: “Eccoci! Io lo sapevo che si arrivava a questo punto, ma già l’avevo detto ieri. Perché dopo ci hanno chiesto di fare un confessionale dicendo “dicci in che modo ce l’hai chiesto”. Io ho semplicemente detto “io oggi voglio andare via, fatemi arrivare una barca perché non respiro più, sono pieno e voglio andarmene, non sto più bene e non mi sento più me stesso, ho problemi fisici, non riesco più ad alzarmi, ho perso 4 kg”. Poi ho aggiunto “se ci fate andare via domani si può mangiare qualcosa? Si riesce ad avere un pasto per stanotte?”. Non ho fatto minacce, se poi vogliamo fare audience su di me”.

La conduttrice ha però rimesso il naufrago al suo posto, spiegandogli che questa sua violazione del regolamento non avrebbe assicurato al reality alcun picco di share: “No guarda Spadino, nessuno fa audience su di te e nemmeno ci viene in mente. Ci sono però modi e modi. Uno non va nella cabina tecnica a dice “o mi date da mangiare o me ne vado”. Questo non è un albergo dove uno pensa “vado lì, mangio, poi magari torno indietro”. Siccome c’è un precedente con due persone che se ne sono andate, poi sono tornate e poi se ne sono riandate via. Io avevo già detto che L’Isola non è un hotel. Capisco bene che uno possa voler andare a casa, noi non tratteniamo nessuno e L’Isola non fa mai dei prigionieri. Noi non vi imbavagliamo. E poi non facciamo un grande audience dicendo che sei andato nella cabina a chiedere da mangiare. Mi dispiace dirtelo così, non avrò un picco di ascolti per questo. Non è una storia succosa. Io credo che tu abbia un modo di esprimerti un po’ da coatto e magari vieni frainteso, ma soprattutto con delle persone che lavorano, cerca di non usare un modo così ruvido”.