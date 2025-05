Dopo la finale del Grande Fratello dello scorso 31 marzo, durante la quale è stato scaricato in diretta da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato non è più tornato negli studi Mediaset (neanche per l’intervista a Verissimo. Due giorni fa, però, il modello milanese è stato fotografato da Michael Castorino davanti agli studi del Biscione. A commentare l’immagine è stata Deianira Marzano, che ha scritto che l’ex gieffino si trovava lì per un incontro con gli autori de L’Isola dei Famosi. Al riguardo, però, Gabriele Parpiglia è stato piuttosto chiaro: “Leggo di Lorenzo Spolverato a L’Isola dei Famosi, ma vi avverto che i provini non si fanno in Mediaset (MAI) ma in altro luogo, lontano dall’azienda. Giusto per chiarire”.

Anche l’opinionista Viviana Bazzani ha fatto sapere che nei contratti legati ai reality show sarebbero presenti clausole che rendono difficile il passaggio di un concorrente da un programma all’altro all’interno della stessa stagione televisiva, soprattutto quando le produzioni sono affidate a società diverse. Nel caso specifico, il Grande Fratello è prodotto da Endemol Shine Italy, mentre L’Isola dei Famosi è una produzione Banijay Italia.

Dopo le voci e le indiscrezioni sul suo conto, Lorenzo Spolverato ha deciso di fare chiarezza. L’ex gieffino non ha parlato nello specifico di una sua possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi, ma ha anticipato ai suoi fan che durante il mese di giugno sarà impegnato in alcuni eventi in Italia, escludendo di fatto l’ipotesi di una sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.