Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino si sono ritirati da L’Isola dei Famosi nel corso della puntata andata in onda ieri sera.

L’ex tennista ha deciso di lasciare l’Honduras per stare vicino alla sua famiglia: “Ho lasciato a casa una situazione famigliare complicata. La mia famiglia in Argentina – per problemi di salute – ha bisogno di me. L’Isola dei Famosi è stata un’esperienza dura, non sono arrivata qui molto pronta, ma la verità è che sono felice, è stato bello conoscere certe persone”.

Quello di Camila non è stato l’unico addio. Poco dopo, anche Nunzio e Spadino hanno scelto di ritirarsi: “Lasciamo l’Isola dei Famosi perché non abbiamo più la testa per stare qua, ci sentiamo svenire, abbiamo raggiunto il nostro limite”.

Dunque, con i ritiri di Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino, che si aggiungono a quelli di Angelo Famao e Leonardo Brum, e all’eliminazione di Lorenzo Tano, il gruppo dei Giovani ha perso sette componenti in due settimane. Le uniche rimaste ancora in gioco sono Chiara Balistreri, Teresanna Pugliese e Carly Tommasini.