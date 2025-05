Nonostante sia uscito sconfitto dal confronto finale con Daniele Doria, TrigNo può comunque ritenersi soddisfatto dell’epilogo della sua avventura ad Amici 24. Il cantante, infatti, ha vinto la categoria “Canto”, e si è portato a casa un montepremi da 50 mila euro, oltre ai 7 mila del premio “Marlù”.

Durante il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi, TrigNo ha anche trovato l’amore con Chiara Bacci: “Lei è stata una parte importante del mio percorso qui dentro. Cosa posso dire? È stupenda e non vedo l’ora di riabbracciarla. Qui mi è sempre stata vicina e mi ha anche aiutato a smussare alcuni lati spigolosi del mio carattere. Mi manca, così come mi mancheranno tutti i miei compagni dopo la fine di questa avventura. Anche in casetta io e lei ci raccontavamo ogni cosa ed è stato davvero meraviglioso condividere questa esperienza con lei”.

Terminato Amici, TrigNo ha rilasciato un’intervista a Cosmopolitan, nella quale ha rivelato di aver già rivisto Chiara, che si è recata ad Asti per fargli una sorpresa dopo la finale. Il cantante ha spiegato che, però, difficilmente la fidanzata riuscirà a seguirlo in tour questa estate, visto che volerà a New York e poi in Cina. Dunque, anche la convivenza è rimandata, perché gli impegni professionali vengono prima.

“Se abbiamo mai parlato di vivere insieme? Sì, gliel’ho chiesto. Mi sarebbe piaciuto molto, ma ha ricevuto proposte bellissime all’estero. C’è sempre la possibilità che torni ad Amici come professionista — sarebbe la cosa più semplice per noi — ma non è il momento giusto. Anche Maria le ha consigliato di partire. E io sono felice per lei. Se lei quest’estate mi seguirà in tour? Non credo. Ha vinto una borsa di studio a New York. E poi c’è anche la Cina. Non so quanto ci vedremo, ma sono davvero contento per lei”.