Dopo i ritiri di Angelo Famao e Leonardo Brum, altri tre naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno espresso la volontà di lasciare l’Honduras. Stiamo parlando di Patrizia Rossetti, Spadino e Antonella Mosetti.

L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip vuole ritirarsi perché “sente la mancanza di tutto”, e quando Alessia Fabiani ha provato a tirarle su il morale dicendole che avrebbe potuto riposarsi senza lavorare, la Rossetti ha sbottato: “Sì, ma che rottura di pa**e! Sono dieci giorni che vado avanti così, non ne posso più. Sento la mancanza di tutto, della mia vita, della mia indipendenza. Non riesco a fare niente, mi sento impotente. Anche quel poco che potrei fare non riesco a farlo, a livello psicologico non ci sono, mi manca il feeling con quest’isola, non so perché. Evidentemente, perché non si può avere feeling con tutto. Ognuno ha i propri limiti”.

Anche Spadino sta valutando l’ipotesi di tornare a casa. “La cosa più dura di questa Isola è non mangiare, in spiaggia con la fame si vive malissimo, non hai voglia di fare niente, perché non ne hai le forze. E poi sono stanco perché non dormo la notte, la fame gioca anche brutti scherzi, la notte ho gli incubi, dormo un’ora. Spesso mi sono sentito di pensare: ‘Ma chi me l’ha fatto fare?’. Mi succede spesso”.

Antonella Mosetti minaccia invece di ritirarsi già dopo il terzo giorno di permanenza in Honduras: “Mi gira la testa, mi viene da piangere. Io sono proprio finita. Non ce la faccio più. È inutile che traccheggiamo. Basta, ognuno ha il suo limite. Mi devo ammalare? Non credo che andarsene significhi essere debole. Questa è un’altra stron**ta che non accetto. All’età nostra andarsene significa non accettare delle condizioni”.

Riuscirà Veronica Gentili a convincere i tre naufraghi a restare? Lo scopriremo nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi che andrà in onda questa sera.