Daniele Doria è tornato sui social dopo aver vinto la ventiquattresima edizione di Amici. Il ballerino napoletano è riuscito ad avere la meglio su TrigNo, che invece si è aggiudicato il trofeo per la categoria “Canto”.

“Se questo è un sogno non svegliatemi – ha esordito Daniele in un post pubblicato sul suo profilo Instagram -. Faccio ancora fatica a realizzare tutto ciò e ho davvero pochissime parole per esprimere la gioia che sto provando, ma intanto grazie a tutti voi per il supporto, grazie a tutti coloro che hanno creduto in me dall’inizio, grazie a tutte le persone che lavorano all’interno del programma dalla prima all’ultima. In particolare alle mie mamme @annalisadc92 e @angelalagatta91 per tutto l’amore che mi avete dato, grazie a tutti gli insegnamenti dati da tutti i miei maestri e dai professionisti, grazie alla mia famiglia e per non avermi lasciato mai, grazie alle persone della mia vita, e infine grazie Maria per avermi dato questa opportunità ti voglio bene. Spero sia solo l’inizio di tante cose”.

In un’intervista rilasciata a Fanpage, Daniele Doria ha svelato come utilizzerà il montepremi da 150 mila euro ottenuto con la vittoria di Amici 24: “Ancora non sto ci sto pensando perché faccio fatica a realizzare di averli vinti. Se ci dovessi pensare, direi che li sfrutterei per crearmi una strada per la mia formazione e i miei studi. I miei genitori fanno un lavoro onesto e normale, con uno stipendio non altissimo. Questa somma potrebbe cambiare il nostro modo di stare insieme, anche solo il viaggiare tutti e cinque, visto che è da tanto che non facciamo una vacanza perché magari costa troppo”.