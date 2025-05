Si sono vissute grandi emozioni durante l’ultima puntata de La Volta Buona. Caterina Balivo ha ospitato in studio Ilaria Galassi, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, e il suo compagno Daniele, che hanno raccontato i primi anni della loro storia d’amore.

“Lui mi ha corteggiato a lungo, non sapeva che fossi stata una ragazza di Non è la Rai – ha raccontato l’ex gieffina -. Daniele quando vedeva i fan che mi fermavano non capiva e c’ho messo anni per fargli capire il fenomeno che è stato quel programma. Lui è un uomo molto carismatico e anche esuberante. A me gli uomini troppo impostati non mi piacciono, preferisco quelli spontanei e vivaci come lui. Infatti mi ha colpito per la sua simpatia. La nostra storia va avanti da 14 anni. Però ci sono state delle crisi, anche prima di entrare al Grande Fratello. Io adesso però sono felicissima”.

Poi, la Balivo poi ha fatto entrare in studio il figlio di Ilaria, Riccardo, che ha speso delle belle parole per i suoi genitori. Subito dopo, la conduttrice si è rivolta a Daniele: “E tu invece cosa speri per il vostro futuro?”. L’uomo ha preso per mano la Galassi e l’ha portata al centro dello studio: “Se mi date un attimo vi faccio vedere cosa sogno. Ti leggo queste poche parole affidate a una lettera. Un attimo d’amore in confronto all’eternità è tutto. Passiamo una vita con la paura di morire e non viviamo il momento, che in tutta l’eternità non si può rivivere e questo è nostro. Ci sono stati momenti indimenticabili nella nostra storia, su tutti quando guardavo il tuo pancione crescere e poi l’arrivo di Riccardo. Un periodo indimenticabile. Poi ci sono stati periodi difficili, ma non abbiamo mai mollato contro tutto e tutti. Siamo d’accordo che il matrimonio è un punto d’arrivo, il coronamento di una storia d’amore, quindi se per te va bene, io voglio sposarti”.

A quel punto Ilaria è scoppiata a piangere: “Io non ne sapevo nulla, oddio. Se lo voglio? Sì certo che ti voglio sposare”.