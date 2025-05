Archiviata la storia d’amore con Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini è finito nuovamente al centro della cronaca rosa dopo aver intrapreso una relazione con Antonella Fiordelisi, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, l’imprenditore toscano si è ritrovato suo malgrado coinvolto in una “faida” tra fan dopo un commento della conduttrice originaria di Soverato ad un suo post.

Nella giornata di ieri, Fratini ha annunciato con l’apertura di un nuovo bar all’interno di uno degli hotel di proprietà di suo padre Sandro, progetto a cui tiene particolarmente. Sotto al post in questione è comparso un commento di Elisabetta, che si è limitata semplicemente a scrivere “Sandro”, aggiungendo un cuore rosso, quindi con un chiarissimo riferimento al padre di Giulio. Tuttavia, tanto è bastato a far scoppiare un putiferio.

Alcuni fan della Fiordelisi, infatti, hanno reagito in maniera decisamente dura, accusando la Gregoraci di volersi intromettere nella vita sentimentale di Giulio. Considerata la quantità e il tono dei commenti arrivati, Fratini ha deciso di intervenire e prendere posizione, invitando tutti a stemperare i toni: “Non mi è solito rispondere su IG pubblicamente. Credo che una delle più sincere forme di rispetto è ‘ascoltare’ (leggere in questo caso) ciò che un’altra persona ha da dire.. leggendo vi rispetto. Con lo stesso rispetto vi chiedo di rispettare il mio passato e presente. Esprimetevi, dite il vostro pensiero… ma senza offendere né Antonella né Elisabetta. Dietro ad ogni schermo c’è spesso una persona che può soffrirne, me compreso. Sono sicuro che con queste mie poche righe non riceverò il risultato sperato… mi basterà aver convinto pochi di voi. Con rispetto, Giulio".

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi

Lo scorso luglio Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi avevano seppellito l’ascia di guerra apparendo insieme sui social. Ma perché avevano litigato? All’incirca tre anni fa, Antonella e Elisabetta furono protagoniste di un durissimo scontro nel backstage di Scherzi a Parte. Secondo quanto raccontato all’epoca dei fatti dall’ex vippona campana, la conduttrice l’avrebbe attaccata perché gelosa di Flavio Briatore, suo ex marito. Quest’ultimo, infatti, aveva iniziato a seguire la Fiordelisi e a piazzare alcuni like alle sue foto, provocando la reazione furiosa della Gregoraci. Antonella aveva rivelato di essere stata pesantemente insultata, e accusò la Gregoraci di essere invidiosa di lei in quanto “giovane e bella”. Per quanto riguarda Briatore, la Fiordelisi lo descrisse come una persona meravigliosa e alla quale voleva molto bene. Dal canto suo, Elisabetta non replicò alle dichiarazioni della Fiordelisi, affermando di essere una “signora” e di non volersi “abbassare a certi livelli”.