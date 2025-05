La scorsa domenica la ventiquattresima edizione di Amici è andata in archivio con la vittoria di Daniele Doria, mentre TrigNo si è aggiudicato il trofeo per la categoria “Canto”. Il cantante piemontese è riuscito ad avere la meglio sulla rivale Antonia Noccia, accaparrandosi il montepremi da 50 mila euro.

Intervistato da Fanpage, TrigNo ha parlato proprio dell’epilogo del suo percorso ad Amici e della possibilità di vincere questa edizione del talent: “Un po’ ci speravo, ma l’ho vissuta bene perché avevo vinto la categoria ed ero già felice”.

Il cantante ha poi spiegato quando lui e Daniele Doria hanno realizzato che fosse terminata questa avventura: “Credo proprio il viaggio di ritorno dopo la finale, ci siamo guardati tutti in faccia e ci siamo detti: ‘È successo veramente’. Io e Daniele abbiamo realizzato solo lì tutto questo e ci siamo abbracciati”.

Guardando al percorso fatto nella scuola, TrigNo ha anche parlato delle sue difficoltà iniziali: “All’inizio ne ho sofferto più degli altri, non si vedeva molto, ma era strano essere filmati tutto il giorno. E ho dovuto capire anche come muovermi, perché io sono un impulsivo che dice la prima cosa che gli passa per la testa senza ragionare. Quindi ho dovuto prendere consapevolezza di come dire qualcosa, di cosa dire e di quando dirlo, anche perché fuori ci sono tante persone che sono pronte a prendere le tue parole e cambiarle in un attimo. Anche la convivenza con gli altri ragazzi è stata bellissima, però non è semplice divedere gli spazi, quando magari sei abituato a vivere da solo. Mi è servito a relazionarmi con gli altri in una maniera che andasse bene per tutti”.