Alessia Pecchia era convinta di vincere Amici 24. E a testimoniarlo c’è un video pubblicato da Biccy nel quale la si vede piangere, consolata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Il video è diventato virale sui social, ed è stato presumibilmente girato da un giornalista presente in studio.

Le parole di Alessia Pecchia

“Un po’ me lo aspettavo, infatti avevo preparato la mia testa ad una situazione del genere, però ovviamente riconosco in maniera obbiettiva che è un traguardo essere arrivata fino a qui. Amici è un posto che ti permette, essendo isolato da mondo, di vivere solo di arte, ballo, canto, di scoprirti nella maniera più profonda e quindi oltre ad un percorso artistico, quello di Amici e proprio un percorso personale. Quando ho fatto i casting con i ragazzi mi aspettavo di essere scelta dalla maestra. Questa sincerità ci accomuna ed essere schietti nella vita ti permette di esserlo anche nella danza e questo ti permette di liberarti da ogni schema. Domani? Credo che starò con la mia famiglia, tornerò a Fondi, quindi a casa mia per un po’ poi andrò a trovare Luk3, farò un viaggetto a Milano, ci sta no? “Questo è un augurio a me stessa, non so come andrà, sono all’inizio di un nuovo capitolo, Ale ti auguro di essere una delle finaliste di Amici 24, di fare uscire la tua semplicità così complessa, magari chissà…”. Per quanto io abbia sempre voluto partecipare a questo programma, se avessi dovuto scegliere tra vincere e diventare professionista che erano i miei due sogni, dicevo sempre essere professionista e quindi oggi si è realizzato un sogno grandissimo. Ci rivediamo!”.