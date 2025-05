I tatuaggi che Zeudi Di Palma ha proposto alla cifra di 300 euro cadauno, in realtà avrebbero un valore di 50. A pronunciarsi è stata Marzia, tatuatrice professionista di The Freak Shop Tattoo, che a L’Angolo Malala di Pamela Petrarolo ha dichiarato: “Uno fine line piccolino, di 3 centimetri, siamo su una cinquantina di euro. Io non lo farei pagare 300 euro, perché onestamente è un po’ tantino. Cosa intendo per fine line? Un’unica linea. Un orsetto così, fatto realistico, costerebbe di più perché ci vuole più tempo per l’esecuzione. In queste dimensioni si può fare anche un tatuaggio dettagliatissimo. Una moneta iper realistica, anche se sono 3 centimetri, però magari ci vogliono 3 ore di lavoro. Quindi si può arrivare intorno ai 250 euro. Un fine line è un’unica linea, è molto semplice come tatuaggio, in una mezz’ora si fa”.

Ovviamente, conoscendo le fan di Zeudi Di Palma, in molti hanno chiesto a Pamela Petrarolo se questo approfondimento sull’iniziativa dell’ex Miss Italia potrebbe causarle dei problemi. L’ex volto di Non è la Rai, però, ha detto di sentirsi tranquilla: “Non bisogna aver paura di raccontare semplicemente un fatto pubblico e reso noto già da tutti i giornali più importanti d’Italia e da molti influencer e tatuatori che hanno espresso già il loro dissenso. I pazzi facessero come vogliono, io sono tranquillissima”.