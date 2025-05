Con la vittoria di Daniele Doria è andata in archivio la ventiquattresima edizione di Amici. Al termine della diretta, tutti i cinque concorrenti arrivati in finale (Alessia Pecchia, Antonia Nocca, TrigNo, Daniele Doria e Francesco Fasano) hanno raccontato le loro emozioni ai microfoni di Witty.

Le parole di Daniele Doria

“Continuo a dire che ancora non ho realizzato, forse realizzerò tra non so quanto, è veramente tutto magico, è stato un percorso indimenticabile e posso dire che finalmente sono fiero di me stesso. Se non avessi vinto sarei stato comunque fiero di me stesso, pensando comunque da dove vengo, il mio passato, aver partecipato ad un programma del genere mi rende stra felice. Questo l’ho scritto quando stava per iniziare il serale: “Ce l’hai fatta, comunque sia andata sii fiero di te stesso, hai dato il massimo e cerca d’ora in poi di darti più pacche sulle spalle e di credere sempre in quello che fai senza mollare mai, come dice la tua famiglia da sempre. Questo percorso è terminato, ora brilla ancora di più, fai il bravo ti voglio bene”.

Le parole di TrigNo

“No, non me l’aspettavo. Partiamo dal presupposto che non mi aspettavo di arrivare in finale e poi sinceramente no, quindi ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. La coppa? È più comoda questa, si porta in mano, mi sta in macchina almeno, quell’altra no. TrigNo all’inizio non si aspettava di arrivare fin qua, lo mettiamo nel cestino e poi teniamo questo e vediamo come va. Domani mi devo svegliare per prima cosa, poi tornerò dalla mia famiglia ad abbracciarli un po’. Cosa avevo scritto nel bigliettino? “Sei uscito, dei essere fiero di te, della strada che hai preso, ti sto rincuorando dal passato perché so che sarai triste, ma non devi esserlo. Quando finisce qualcosa ne inizia una più bella, vivitela bene. Hai spaccato, dai un bacio a Chiara da parte mia”. È tutto sbagliato, non mi aspettavo di arrivare fin qua, a parte il bacio a Chiara, che ci stava...".

Le parole di Alessia Pecchia

“Un po’ me lo aspettavo, infatti avevo preparato la mia testa ad una situazione del genere, però ovviamente riconosco in maniera obbiettiva che è un traguardo essere arrivata fino a qui. Amici è un posto che ti permette, essendo isolato da mondo, di vivere solo di arte, ballo, canto, di scoprirti nella maniera più profonda e quindi oltre ad un percorso artistico, quello di Amici e proprio un percorso personale. Quando ho fatto i casting con i ragazzi mi aspettavo di essere scelta dalla maestra. Questa sincerità ci accomuna ed essere schietti nella vita ti permette di esserlo anche nella danza e questo ti permette di liberarti da ogni schema. Domani? Credo che starò con la mia famiglia, tornerò a Fondi, quindi a casa mia per un po’ poi andrò a trovare Luk3, farò un viaggetto a Milano, ci sta no? “Questo è un augurio a me stessa, non so come andrà, sono all’inizio di un nuovo capitolo, Ale ti auguro di essere una delle finaliste di Amici 24, di fare uscire la tua semplicità così complessa, magari chissà…”. Per quanto io abbia sempre voluto partecipare a questo programma, se avessi dovuto scegliere tra vincere e diventare professionista che erano i miei due sogni, dicevo sempre essere professionista e quindi oggi si è realizzato un sogno grandissimo. Ci rivediamo!”.

Le parole di Antonia Nocchia

“Ci tenevo a vincere la categoria, essendo così vicina, comunque era un desiderio, però sono contentissima, qualsiasi cosa fosse successa sarebbe andata bene per me, non vedo l’ora di vedere le persone fuori. Da quando sono entrata che vedevo le classifiche ed ero sempre su dicevo wow, è stata la prima cosa nella mia vita che mi ha permesso di darmi un po’ di amore, che mi rende felice. Io non sono mai arrivata prima da nessuna parte, mi rende felice e orgogliosa. Domani vado a prendermi una pizza e norme e a farmi un tuffo, per forza. “Toti, spero che non ti pentirai di niente, che darai tutto, che ritroverai te e che ti lascerai andare. Fallo per te e inizia a credere che te lo meriti”. Era un momento in cui vedevo tutto nero, credevo di non sapere più cantare e quindi leggere che sto iniziando a darmi degli auguri belli mi fa capire che sto iniziando ad amarmi”.

Le parole di Francesco Fasano

“Ci siamo? Sono sulla luna, sono felicissimo di tutto il mio percorso, sono grato ad Amici, a Maria, alla vita è stato un percorso bellissimo, ho il cuore pieno, ho dato il massimo, mi sono sentito davvero bene sul palco, ho avuto un mix potente di emozioni, non mi sembrava vero che fossi in finale ad Amici. Lo rifarei un milione di volte e sono felicissimo. Ho avuto diverse proposte lavorative e la cosa più bella è stata sentire Maria dire che quando vorrò le porte sono aperte, questo mi riempie proprio il cuore. Quando sono entrato avevo paura a farmi conoscere come persona, adesso poter stare su quel palco e dire appieno la mia mi rende proprio felice. “Caro Francesco, se stai leggendo questo bigliettino vuol dire che il tuo viaggio è terminato, sappi che sono fiero di te per tutto quello hai fatto in questi mesi”. Il mio inconscio sapeva che sarei arrivato alla fine, ma la mia parte razionale era un po’ più scettica. Domani si torna a casa, vedrò la mia famiglia, il mio cane Cloe, voglio abbracciare tutti e condividere il bene. Vi voglio bene a tutti, grazie”.