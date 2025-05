La stagione 2024-2025 di Uomini e Donne si avvia alla conclusione, e adesso c’è solo da attendere la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri, che ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme a Cristina Ferrara.

Stando a quanto riportato da Lollo Magazine, la scelta del tronista romano andrà in onda tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio.

La registrazione è iniziata con le esterne di Gianmarco con Cristina e Nadia. La prima “lo ha portato a Salerno dove ha avuto modo di conoscere i suoi genitori”, poi c’è stata un’uscita in barca dove gli avrebbe ribadito “quanto lui sia diverso da tutti i ragazzi che ha conosciuto” e la reazione di lui è stata di felicità. La seconda, invece, lo ha portato nel suo paese in montagna dove ha vissuto. I due “hanno pranzato insieme e sono apparsi molto affiatati fra sorrisi e continui abbracci”. L’intesa fra loro è stata descritta come “evidente, dolce e naturale. Una volta tornati in studio, vedendo le esterne, tutti erano convinti che la scelta sarebbe ricaduta su Nadia, dato che con Cristina sembrava esserci un certo distacco. Gianmarco ha però spiegato che il suo atteggiamento era dovuto al mal di mare”.

Gianmarco Steri, il discorso durante la scelta

Durante il momento della scelta, Gianmarco ha confessato a Cristina che la sua bellezza lo aveva colpito fin da subito, anche se inizialmente faceva fatica a comprenderla davvero. L’ha messa spesso in discussione proprio perché il suo interesse era forte. In lei ha sempre percepito una certa fragilità, che lei ha avuto il coraggio di mostrargli, soprattutto nell’esterna della lettera. La considera una ragazza molto sensibile, e questo lo ha toccato profondamente. Nonostante fosse molto combattuto, pensava spesso a lei, anche se sono molto diversi. Cristina, al momento della scelta, era visibilmente commossa. Ha anche ammesso di aver pensato per un attimo di fargli uno scherzo e rispondergli di “no”. Ma ovviamente ha accettato con entusiasmo: si sono baciati e sono scesi i petali. Lei ha confermato di provare forti sentimenti e di essere davvero felice. Subito dopo sono andati a registrare il “dopo scelta”.

Alla non scelta, Nadia, Gianmarco ha detto che il loro percorso è stato un bellissimo caos. Fin dall’inizio si sono spesso scontrati, ma proprio questo lo aveva incuriosito. La considera una ragazza dal forte carattere, che dice sempre ciò che pensa, e secondo lui è anche molto sensibile, anche se fatica a mostrarlo. Le ha augurato il meglio e l’ha ringraziata per tutte le emozioni vissute, ma ha spiegato che non si sentiva di sceglierla.

La reazione di Nadia Di Diodato

Nadia, sempre secondo le anticipazioni, ha preso male il rifiuto: parlava con la voce rotta dall’emozione e sembrava sul punto di piangere. Ha detto di essere delusa, che in parte se lo aspettava, ma aveva comunque voluto credere alle parole dette da lui durante le esterne. Alla fine, però, i due si sono salutati con civiltà. Nadia ha fatto un “in bocca al lupo” ironico a Gianmarco.

Alla scelta erano presenti gli amici di lui. Cristina indossava un abito argentato, Nadia uno blu. Gianmarco era elegantissimo in smoking nero con papillon. Dopo l’uscita delle corteggiatrici, lui ha ballato con la madre, regalando al pubblico un momento molto toccante. In studio è stato trasmesso un video con una lettera della redazione dedicata a Gianmarco, in cui lo ringraziavano per essere stato una persona autentica e per aver affrontato il percorso con sincerità, sia da corteggiatore che da tronista. Gianmarco ha poi letto una sua lettera, rivolta soprattutto a Maria De Filippi, per ringraziarla di aver creduto in lui, di averlo aiutato a sbloccarsi e a dare voce ai suoi pensieri nel modo giusto.