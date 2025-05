Zeudi Di Palma diventerà tatuatrice, e la notizia ha fatto ovviamente il giro del web, scatenando diverse reazioni. Chi vorrà farsi tatuare dalla concorrente della diciottesima edizione del Grande Fratello dovrà prenotarsi, versare un anticipo di 100 euro e saldare il conto a fine tatuaggio sborsandone altri 200. Il costo complessivo del tatuaggio è quindi di 300 euro, ed è grande 3X3 (nel caso in cui si voglia un disegno), o di 6 cm se si sceglie una scritta. In entrambi in casi, non sarà possibile effettuare alcuna modifica in corsa. Inoltre, molti utenti hanno scoperto che gran parte dei disegni sarebbero stati presi da Pinterest. Le scritte sono due: la citazione “Vivi e lascia vivere” e la parola portoghese “Saudade”. I disegni invece sono una dozzina: c’è un calice di vino, un quadrifoglio, un tulipano, un orso di peluche, un cuore in fiamme, un unicorno, una farfalla e persino l’autografo dell’ex gieffina.

La notizia di Zeudi che diventa tatuatrice ha fatto il giro del web, e un tatuatore professionista si è espresso al riguardo, chiudendo il suo ragionamento con una celebre frase di Wanna Marchi pronunciata nel suo documentario Netflix (“Gli stupidi vanno fregati”).

“300 euro per tatuaggi di sei centimetri? Lo so che vi state già chiedendo chi è Zeudi, beh, non lo so. Ma a giudicare dai disegni sono quattro ca**te prese da Pinterest. Il problema ovviamente non è di Zeudi che vuole monetizzare, ma di quei quattro poveri stolti che si faranno tatuare queste quattro cag4te a 300 euro. Aveva ragione Wanna Marchi a dire che gli stupidi vanno fregati”.