Zeudi Di Palma ha potuto finalmente coronare il suo sogno di diventare una tatuatrice. Dopo aver ricevuto in regalo dai fan un kit per tatuaggi, la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha intrapreso una collaborazione con lo studio Old River Ink dove, per quattro giornate (il 20, 21, 22 e 23 maggio), farà sulla pelle dei suoi fan dei piccoli tatuaggi.

I tatuaggi avranno un costo fisso, una grandezza fissa e non saranno modificabili. “Per prenotare bisogna pagare in anticipo un acconto di 100 euro. La restante parte del pagamento avverrà in studio al momento del tatuaggio”, si legge. Il costo complessivo del tatuaggio è di 300 euro ed è grande 3×3 cm, mentre la scritta è lunga 6 cm.

Le scritte sono due: la citazione “Vivi e lascia vivere” e la parola portoghese “Saudade”. I disegni invece sono una dozzina: c’è un calice di vino, un quadrifoglio, un tulipano, un orso di peluche, un cuore in fiamme , un unicorno, una farfalla e persino l’autografo dell’ex gieffina. Tuttavia, le stesse fan di Zeudi sostengono che si tratti di immagini scaricate da Pinterest.

Sulla questione è intervenuta anche Pamela Petrarolo che, in un video pubblicato sui social, ha annunciato che nella prossima puntata della sua rubrica L’Angolo di Malala, contatterà una tauatrice professionista “e mi farò spiegare da lei come stanno veramente le cose, se quello che sta accadendo è un po’ ambiguo...”.