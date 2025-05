Ieri sera, Zeudi Di Palma è stata la guest star al “Meta Lesbo - Women Only Party”, evento che si è tenuto al Tenax di Firenze. Quando, lo scorso aprile, venne pubblicizzata la serata, alcune sostenitrici della concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello non avevano preso bene le modalità dell’ospitata, e a raccontarlo erano state le organizzatrici (“Le Strulle”).

“Non avevamo mai avuto a che fare con fandom e haters finché non ci è venuta l’ideona di chiamare un ospite. Riassunto: i fan si sono arrabbiati tantissimo perché l’ospite resterà solo un’ora nel locale e perché non sarà un evento dedicato interamente all’ospite. Già qua, fa sorridere. Perché pretenderlo con messaggi minacciosi? Chiedendo il rimborso del biglietto, perché secondo questi fan, manchiamo di rispetto all’ospite. Forse non sapete che un’ora di permanenza in un locale è la durata media di permanenza per questa tipologia di ospiti. Tutto normale. E’ un’apparizione nel locale, non un evento incentrato sull’ospite”.

Ad ogni modo, Zeudi Di Palma è arrivata nel pomeriggio alla stazione di Santa Maria Novella, dove ad attenderla c’erano numerose fan. Tuttavia, l’ex gieffina ha preferito non fermarsi con loro per fare un selfie o semplicemente per scambiare qualche parola, circostanza che non è passata inosservata. “Essere piantate in asso completamente snobbate e schifate alla stazione di Santa Maria Novella... non credo ci sia umiliazione più grande di questa sinceramente”, ha commentato un utente. E ancora: “Il modo in cui è scappata dalle sue stesse fan”.