Nicolò Filippucci, eliminato durante la semifinale di Amici 24, ieri è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante è uno dei pochi allievi di questa edizione del talent show di Maria De Filippi a non aver intrapreso alcuna relazione amorosa, né tantomeno un flirt.

“Si sono fidanzati tutti, tranne te“, ha detto la conduttrice. “Io no. Perché? In realtà non lo so. Ho avuto pochi, diciamo… amori. Non so come dire. Forse, essendo sempre molto disciplinato, non era una delle cose che stavo cercando. Non so come spiegarmi - ha detto Nicolò -. Però per me l’amore è una cosa molto importante. Se mi sono già innamorato? Forse ti direi di no. Ho avuto momenti in cui provavo cose molto forti… però non lo so. Forse non mi sono mai innamorato veramente. Non so come dirlo. L’amore, secondo me, è una di quelle cose che ci porta avanti. Noi cantanti spesso cantiamo l’amore. Anche molte canzoni che abbiamo interpretato sono sull’amore. Quindi è una cosa molto importante per me. E penso che sia qualcosa che non va cercato. Credo che arrivi all’improvviso”.

Nicolò ha poi parlato di Francesca Bosco, con la quale ha stretto un bellissimo rapporto d’amicizia: “È stata veramente una persona con cui ho legato da subito. Penso che lei e Pietro (Trigno, ndr) siano state le due persone con cui ho legato di più, con cui mi sono aperto di più. Lei mi ha aiutato tantissimo sull’aspetto emotivo, che è stato un po’ un problema, forse. Lei mi ha aiutato veramente tanto. Ha cercato di farmi aprire, di parlare delle mie emozioni, che è una cosa che io non facevo prima di entrare ad Amici. E devo dire veramente, il merito è tutto suo. La ringrazio tantissimo, perché è riuscita anche a farmi sbloccare tanto, anche sul palco. Lei è stata una persona fondamentale in questo percorso. Non smetterò mai di ringraziarla, veramente”.