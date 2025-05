Alcuni giorni fa, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, coppia nata durante la diciassettesima edizione del Grande Fratello, sono tornati al centro del gossip. Stando ad alcune voci, poi confermate dalla madre di lei, la relazione tra i due ex gieffini è giunta al capolinea.

C’è anche chi ha ipotizzato che la rottura tra l’ex tentatrice e l’imprenditore laziale fosse dovuta ad una presunta vicinanza tra Greta e Lorenzo Spolverato. Un pettegolezzo smentito immediatamente dalla diretta interessata: “Non mettete in mezzo terze persone che non c’entrano e con cui ci sono rapporti di amicizia normali, state sereni, poi se volete farvi film mentali siete liberi, ma io vi dico come stanno le cose e lo so io e lo sa Sergio. Sono una persona normale e non mi va di sbandierare la mia vita privata, condivido con voi la qualsiasi, ma ho sempre detto che la mia vita privata l’avrei lasciata tale. Ora non mi va di parlarne, non mi va di farvi sapere nulla. Quando avrò qualcosa da dire e se vorrò lo farò, adesso no. Ringrazio tutte le persone che mi hanno difeso e chiedo di seguire me se vi piace la mia persona, la mia vita privata continuerò a tenerla privata, come ho sempre fatto perché potremmo esserci lasciati dieci volte e voi non lo sapete. Se vorrò condividere qualcosa lo farò, fino ad allora voi non fatevi film mentali, vivete sereni, fatevi la vostra vita e amatemi”.

Al riguardo, Deianira Marzano ha rivelato che, dopo essere stata incalzata dai follower curiosi di scoprire se realmente ci fosse stato qualcosa tra Greta e Lorenzo, ha contattato l’ex gieffina, la quale le ha detto: “Ma ti pare che mi metto con Lorenzo? Ma manco per l’anticamera del cervello, ma figurati se termino una relazione e inizio con un’altra!”.

Anche lo stesso Spolverato, durante una diretta, ha detto che Greta sono esclusivamente un’amica.