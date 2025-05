Genny Urtis ha di recente inaugurato sul suo profilo Instagram una nuova rubrica nella quale svela alcuni dei ritocchini estetici ai quali si sono sottoposti diversi personaggi famosi.

In “Bisturi Fatale” (così si chiama la rubrica), l’ex vippone ha analizzato gli interventi chirurgici ai quali si sono sottoposti nel corso degli anni personaggi come Stash, Tony Effe e Sophie Codegoni. A proposito di quest’ultima, con la quale Urtis ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha rivelato: “Oggi parliamo di una mia carissima amica con cui ho fatto addirittura l’esperienza al Grande Fratello, Sophie Codegoni. Lei è la famosissima tronista di Uomini e Donne e non ha mai nascosto che a 16 anni ha iniziato a fare i ritocchini, che sono le labbra, di essersi rifatta il naso e di essersi rifatta il seno. Il viso è cambiato, sicuramente non avrà fatto solo quello, ma anche qualche ritocchino qua e là, vitamine e amminoacidi per mantenne il viso e il risultato rispetto al prima è incredibile. Viene presa come icona di bellezza da tantissime ragazze che voglio fare i ritocchini estetici e ci sta, Sophie la potete prendere come esempio”.