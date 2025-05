L’eliminazione di Nicolò Filippucci, maturata durante la semifinale di Amici 24, è stata tra le più e contestate delle ultime edizioni del talent show di Maria De Filippi, tanto che migliaia di fan hanno attaccato la giuria sui social, e alcuni di loro oggi si apposteranno all’esterno dagli studi del programma per protestare. Poche ore dopo l’uscita del cantante dalla scuola, la sua professoressa, Anna Pettinelli gli ha dedicato un bel post: “Ricordati che nonostante tutto tu hai lasciato un bel segno di questo show. Non sei arrivato in finale, ma ora ti amano tutti e questo vale moltissimo. Qualche mese fa ti ho scelto e non me ne sono mai pentita, sappi che lo rifarei tante altre volte. Sei davvero speciale e talentuoso e voglio che questo tu non lo scordi mai. Ti voglio tanto bene e per te ci sarò sempre”.

Ieri a Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha ospitato Anna Pettinelli e Davide Maggio, e quest’ultimo ha chiesto alla prof di Amici chi avrebbe scelto tra Nicolò a TrigNo se fosse stata al posto dei giudici. “Tu mi chiedi di fare una scelta molto difficile - ha detto la Pettinelli -. Vorrei ritornare indietro a un film con Meryl Streep, La Scelta di Sophie, che era molto più importante di questa, per carità. Diciamo che io avrei scelto TrigNO. Sono d’accordo con la giuria di Amici, perché dal punto di vista dell’immissione sul mercato, della personalità, era più pronto di Nicolò. Questo sì devo proprio dirlo. Però ovviamente voglio bene a tutti i ragazzi, vinca il migliore”.