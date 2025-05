L’Isola dei Famosi ha preso il via solo da pochi giorni, ma nonostante ciò alcuni naufraghi hanno già espresso il desiderio di lasciare l’Honduras. Dopo i ritiri ufficiali di Leonardo Brum e Angelo Famao, altre due concorrenti nelle scorse ore hanno dovuto abbandonare momentaneamente il gioco, ovvero Antonella Mosetti e Camila Giorgi.

La prima, che già nella scorsa puntata aveva espresso la volontà di ritirarsi, ha lamentato dolori fisici e stanchezza, e per questo è stata sottoposta ad alcuni accertamenti medici. Gli esiti degli esami stabiliranno poi se la Mosetti potrà tornare in gioco o se invece dovrà abbandonare il reality show condotto da Veronica Gentili.

Anche l’ex tennista è stata vittima nelle ultime ore di un malessere fisico, e per questo motivo è stata subito portata via in barchino, per essere sottoposta ad accertamenti medici. Nel suo caso, dopo la visita effettuata, il dottore ha confermato che può tornare in gioco. Dunque, dopo una notte passata in infermeria, Camila ha fatto ritorno sulla Playa.