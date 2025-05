Jessica Morlacchi, vincitrice della diciottesima edizione del Grande Fratello, è stata ospite de L’Angolo di Malala, rubrica social di Pamela Petrarolo. La cantante ha svelato se ha risentito Luca Calvani in seguito al chiarimento che c’è stato tra i due all’interno della Casa: “Guarda la prima persona che ha creduto veramente a quella pace sono io, però purtroppo ti devo dare una brutta notizia, Luca Calvani non l’ho più sentito. Non mi ha più cercata, purtroppo nom ci siamo più visti”.

Jessica ha poi fatto i nomi degli ex coinquilini che sceglierebbe per il cast del suo personale Grande Fratello: “Vorrei Pamela, quindi tu, Mariavittoria Minghetti, Giglio, Shaila Gatta, Helena Prestes, Maxime e Fumagalli”.

La Morlacchi ha poi confessato a chi ha pensato quando è stata proclamata vincitrice del reality show: “Sicuramente il mio cagnolino. Quando ho sentito gridare il mio nome ho subito pensato ‘sei tu che mi hai guidato. Ho vinto anche per te’”.

E ancora: “Se sono single? Sì. La problematica mia principale è che non mi piace nessuno. Soprattutto a livello di testa”.