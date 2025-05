Durante la semifinale della ventiquattresima edizione di Amici, Nicolò Filippucci (uno dei favoriti alla vittoria finale) è stato eliminato. L’uscita del cantante ha parò scatenato la reazione furiosa dei fan del talent show di Maria De Filippi, che hanno dato vita ad una vera e propria rivolta social.

Il 18enne è tornato su Instagram, e ha ringraziato la conduttrice, Anna Pettinelli e tutto lo staff di Amici: “Grazie dal profondo del cuore. Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere, è stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona. E grazie a tutte le persone che hanno lavorato e lavorano a questo programma. Sono veramente tantissime e voglio ringraziare ognuna di loro, per tutto l’impegno e la passione che hanno avuto nei miei confronti e nei confronti di questo lavoro. Un immenso ringraziamento a Maria De Filippi per avermi dato la possibilità di fare quello che amo. Un enorme grazie anche a tutti i Vocal Coach, a Giordana Angi e a tutto il corpo di ballo con cui ho lavorato ogni giorno per portare la versione migliore di me stesso sul palco. Poi grazie a tutti i ragazzi in casetta con cui ho condiviso questo sogno, siete delle persone speciali e vi voglio un mondo di bene. E infine grazie a tutti i professori ma soprattutto a Anna Pettinelli che ha sempre creduto in me, sin dal primo giorno, aiutandomi tanto e spronandomi continuamente. Ora comincia un nuovo viaggio: il mio primo EP, ‘Un’ora di Follia’ uscirà il 23 maggio, ci vediamo presto”.

Dopo la protesta social, i fan di Nicolò hanno organizzato un sit-in all’esterno degli studi di Amici, dandosi appuntamento per sabato prossimo: “Sabato 17 maggio alle 15:00 ci troviamo a Roma in via Tiburtina 1361 (frazione Settecamini), fuori dagli studi di Amici per protestare contro la sua esclusione”.