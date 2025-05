Durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip nacque il potentissimo fandom dei Jerù, che spingeva per la ship tra Jessica Selassiè e Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila D’Aragona. Nel corso di questi anni, le fan in questione sono state attaccate in più occasioni dal nipote di Costantino Della Gherardesca, “colpevoli” di aver creduto ad un legame mai esistito. Tuttavia, durante una recente diretta sui social, Jessica ha ammesso che tra lei e Barù hanno vissuto una storia segreta: “C'è stato qualcosa e io non ho mai inventato nulla. Voi non siete mai state delle matte. Come mai è finita con lui? Perché non era disposto ad avere un qualcosa di vero e stabile. Mi ha anche bloccata su Instagram ed ha fatto lo stesso con le mie sorelle”.

Jessica Selassiè rivela: "Io e Barù ci siamo frequentati per mesi"

Nel corso di un suo intervento nel podcast Seconda Vita di Gabriele Parpiglia, la Selassiè ha fornito nuovi dettagli sulla sua relazione con Barù. A quanto pare, la loro liaison è durata alcuni mesi e a mettere un punto è stata lei, stando di dover vivere quella relazione di nascosto: “Sì ho confermato la storia Jerù. Devi sapere che io purtroppo da quando sono uscita di Grande Fratello Vip fino a veramente poco tempo fa, mi sono beccata un bel po’ di cattiverie, perché dicevano io facevo questo classico fan service dove utilizzavo questi seguaci solo per fare hype, invece non è così, perché per un certo periodo comunque una frequentazione c’è stata. Ovviamente non devo devo parlare ai bambini, non è che devo spiegare come si fanno le cose, come le api… Quindi di base comunque mi dispiace per chi non mi voleva al fianco del proprio beniamino, però per dei mesi ci sono stata e quindi baci, la nostra coppia non era una finzione. Io mi sono beccata della mitomane che si era quasi inventata una relazione. Dici che in futuro devo solo amare liberamente senza nascondermi? Certo! Assolutamente, ma infatti per fortuna la cosa come è iniziata è finita con lui, io ho capito un po’ l’andazzo e ciao. Se ora sono single? Sono single, cioè in teoria mi scrivo con una persona, però sono single”.