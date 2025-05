Giulia Salemi lavorerà insieme ad Amadeus nel nuovo game show che andrà in onda su Nove in access prime time (ore 20,20) a partire dal prossimo giugno. Il programma è l’adattamento italiano di Raid The Cage, che per l'occasione si chiamerà The Cage - Prendi e Scappa. A svelarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

“Pierpaolo Pretelli è volato in Honduras come inviato de L’Isola dei Famosi e Giulia Salemi si prende cura del piccolo Kian, nato lo scorso gennaio, ma prepara anche il ritorno sul piccolo schermo. L’influencer sarà la figura femminile, prevista anche nel format americano, di The Cage – Prendi e Scappa, il nuovo game show condotto da Amadeus in onda in access prime time a giugno sul Nove”.

La scorsa domenica, nel corso della sua ospitata a Da noi... a ruota libera, Giulia Salemi aveva rivelato a Francesca Fialdini che avrebbe voluto ospitare Amadeus nel suo podcast: “Tra gli uomini? Dico Amadeus. Lui negli ultimi anni ha fatto un percorso incredibile e mi affascina moltissimo. Una delle domande che gli farei sarebbe: ‘Qual è il segreto per rimanere a lungo in questo mondo, nonostante i momenti di gloria e quelli di difficoltà?’. Perché anche i grandi nomi hanno vissuto fasi altalenanti, tra apici di successo e periodi meno brillanti. Sarebbe un confronto davvero stimolante”.