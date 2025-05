La diciottesima edizione del Grande Fratello è andato in archivio ormai da oltre un mese, ma lo stesso non si può dire dell’odio di alcuni haters nei confronti di alcuni ex gieffini.

E’ il caso di Shaila Gatta, che dopo aver deciso di lasciare Lorenzo Spolverato, ha iniziato a ricevere sui social un’enorme quantità di odio. Nelle scorse ore, l’ex velina è tornata a parlare di questo argomento: “Non posso cambiare ciò che è successo e che accade, ma voglio che sappiate che viviamo in un mondo che sembra andare sempre peggio. È importante capire che non siamo soli e che bisogna affrontare queste difficoltà con coraggio. Grazie a chi mi supporta.

Volevo ringraziare tanto chi ieri ha agito in maniera tempestiva in una situazione poco piacevole che mi è capitata. Il mondo è così, è bello, è brutto, è sano, è marcio, noi non possiamo cambiare proprio il mondo, ma possiamo scegliere a quale appartiene. Quello che volevo dire alle persone che agiscono in questo modo, che l’odio mediatico, il cyber bullismo, sabotare materiale fotografico e diffonderlo sul web non solo sono reati anche gravi e rischiate tanto, ma ci sono persone che si ammazzano. Voi vedete da uno schermo quello che una persona vuole far vedere, ma non sapete come sta realmente. Perché meritiamo di essere trattati in questo modo? Perché riceviamo questa cattiveria gratuita? Ogni messaggio che leggo è un colpo al cuore e vi invito a fare una riflessione. Questa cattiveria sugli altri non vi aiuterà a stare meglio, anzi pone ancora più limiti alla vostra libertà e felicità e starete anche peggio di prima. Non è piacevole, per quanto una voglia sempre mostrarsi forte, ma bisogna anche sensibilizzare ed è giusto che io vi parli a cuore aperto di quello che sta accadendo è tutto questo porta la gente a fare delle scelte estreme. Io ringrazio Dio di avere una famiglia che mi riporta con i piedi per terra ogni giorno e anche io ho un cervello pensante e un’autostima che sto coltivando e che mi ricorda di quanto valgo”.