Dopo i rumor e la successiva paparazzata ad opera del settimanale Chi, lo scorso marzo Antonella Fiordelisi è uscita definitivamente allo scoperto e ha ufficializzato la sua relazione con Giulio Fratini, pubblicando alcune foto alle Maldive, tra cui anche una in compagnia dell’imprenditore toscano, accompagnate dalla seguente didascalia: “Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere”.

Prima di ufficializzare la loro storia, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip aveva parlato di Fratini (senza, però, fare il suo nome) in un’intervista rilasciata a Novella 2000: “Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico. Me l’ha fatto conoscere una mia cara amica che si chiama Carolina, quindi è un amico suo. Non dico altro perché potrei fare casini, però questo è uno spoiler. Dico anche che non vive a Milano, è molto bello, molto dolce, molto intelligente. Forse non è il genere di ragazzo che il pubblico si aspetta da me, perché io ho sempre avuto ragazzi molto diversi da lui. E sono felice. Carolina aveva ragione: è molto affascinante. Lei spesso mi consigliava di vederlo, solo che entrambi eravamo fidanzati. Prima di uscire allo scoperto dobbiamo vedere come va, non voglio che si intromettano terze persone. Anche se in realtà non ci stiamo nascondendo: usciamo, andiamo a cena. Ma in posti dove è più difficile venire fotografati”.

La relazione tra Antonella e Giulio prosegue a gonfie vele, e a fine aprile la coppia ha festeggiato il loro terzo mesiversario. “Tre mesi che mi tratta come una principessina”, aveva scritto in quell’occasione l’influencer campana. Tuttavia, stando a quanto rivelato nelle ultime ore da Alessandro Rosica, ci sarebbe qualcuno che starebbe provando a sabotare questa storia d’amore. L’esperto di gossip ha fatto il nome di Elisabetta Gregoraci, ex compagna di Giulio Fratini: “La Gregoraci ancora ossessionata dal suo ex Fratini, attualmente fidanzato con la Fiordelisi. Talmente ossessionata che sta facendo di tutto pur di farli lasciare. Lei lo cerca sembra e vorrebbe vederlo a tutti i costi. A questo punto credo che la Gregoraci e Antonella siano ai ferri corti”.

A conferma di quanto rivelato da Rosica c’è un video che la Fiordelisi ha pubblicato su TikTok, nel quale ha scritto la seguente didascalia: “Un applauso a me per aver fatto impazzire (senza fare nulla) una disperata che fino a poco fa ha cercato in tutti i modi di farmi lasciare con il mio fidanzato”. Secondo l'esperto di gossip, l'ex gieffina si riferisce proprio alla conduttrice originaria di Soverato.

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi

Lo scorso luglio Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi avevano seppellito l’ascia di guerra apparendo insieme sui social. Ma perché avevano litigato? All’incirca tre anni fa, Antonella e Elisabetta furono protagoniste di un durissimo scontro nel backstage di Scherzi a Parte. Secondo quanto raccontato all’epoca dei fatti dall’ex vippona campana, la conduttrice l’avrebbe attaccata perché gelosa di Flavio Briatore, suo ex marito. Quest’ultimo, infatti, aveva iniziato a seguire la Fiordelisi e a piazzare alcuni like alle sue foto, provocando la reazione furiosa della Gregoraci. Antonella aveva rivelato di essere stata pesantemente insultata, e accusò la Gregoraci di essere invidiosa di lei in quanto “giovane e bella”. Per quanto riguarda Briatore, la Fiordelisi lo descrisse come una persona meravigliosa e alla quale voleva molto bene. Dal canto suo, Elisabetta non replicò alle dichiarazioni della Fiordelisi, affermando di essere una “signora” e di non volersi “abbassare a certi livelli”.