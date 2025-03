Dopo i rumor delle ultime settimane, adesso è arrivata la conferma: Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sono una coppia. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e l’imprenditore, ex di Elisabetta Gregoraci, sono stati paparazzati dal settimanale Chi.

“Quando sono iniziate a circolare le voci di una frequentazione fra l’ex schermitrice e gieffina Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci, in molti pensavano a una doppia vendetta – si legge su Chi Magazine -. Quella di Fratini nei confronti della sua ex, che aveva confermato in diretta tv, la fine della loro relazione e quella della Fiordelisi nei confronti della Gregoraci, dopo un’antica scintilla fra le due esplosa per, indovinate un po’, Flavio Briatore.

[…] Quello fra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini non è un semplice flirt: è una relazione che va avanti da due mesi. È stata vissuta in gran segreto da entrambi, prima che uscissero nei giorni scorsi le voci di un flirt. E poi la Fiordelisi e la Gregoraci si erano già chiarite la scorsa estate a Capri, in barca, mentre partecipavano a un evento promozionale […] A Firenze, Giulio ha ospitato la Fiordelisi nel suo hotel L’Orologio, in piazza di Santa Maria Novella. Poi sono andati allo stadio a vedere la Fiorentina, che ha battuto il Lecce. Se lo scopre il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, un posto fisso in tribuna alla Fiordelisi non glielo toglie nessuno".

Chi è Giulio Fratini

Nato a Firenze nel 1992, Giulio è figlio dell’imprenditore Sandro Fratini, uno dei più grandi collezionisti di orologi del mondo (duemila pezzi del valore circa un miliardo di euro). Padre e figlio sono azionisti di Belvedere Angelico s.r.l., una società italiana nel settore del real estate, degli hotel di lusso e della green energy. Nel 2020 la rivista Forbes ha inserito Fratini nella lista degli under 30 di maggior rilievo per quanto riguarda l’imprenditoria. In passato è stato legato anche a Roberta Morise e Raffaella Fico.