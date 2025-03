Chiara Pompei ha lasciato Uomini e Donne dopo una sola registrazione dopo che Maria De Filippi le ha consigliato di abbandonare il trono. La conduttrice l’ha invitata ad uscire dallo studio insieme all’uomo che ha sempre frequentato e visto anche durante il suo breve percorso televisivo, ovvero Riccardo Sparacciari. Tuttavia, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la storia tra i due sarebbe già arrivata al capolinea: “Possiamo anticiparvi che attualmente non si starebbero nemmeno più vedendo. Resta da capire cosa sia accaduto e siamo in attesa di conoscere le loro versioni”.

Nei giorni scorsi, l’ex tronista aveva annunciato che avrebbe detto tutto e che non ha assolutamente nulla da nascondere. Ed in effetti, in un video pubblicato sui social, Chiara ha voluto spiegare le ragioni per le quali non ha condiviso alcun contenuto social con Riccardo, chiarendo che la loro frequentazione sta proseguendo.

Chiara Pompei fa chiarezza sul rapporto con Riccardo Sparacciari

“Buongiorno, scusate se ve lo sto registrando solo ora questo video, però ci tengo a sottolineare la verità, perché non è arrivata e di questo mi dispiace. Stiamo passando per quelli che non siamo, sarei stata finta se fossi rimasta a fare la tronista – si legge su IsaeChia -. A me i ragazzi interessavano, perché erano dei bei ragazzi, ma nel momento in cui ho visto Riccardo ho capito che per lui provavo un interesse maggiore e ho preferito continuare la nostra conoscenza piuttosto che proseguire il trono. Cosa c’è di finto, di sbagliato in questa scelta che ho preso? Volevo anche sottolineare il fatto che io e Riccardo non siamo mai stati fidanzati, la nostra era una relazione fisica, sporadica, confermata anche dal fatto che lui stava con altre, non capisco perché le ragazze non abbiano parlato, avrebbero evitato tante situazioni scomode".

E ancora: “Non abbiamo finto, non ci siamo premeditato niente, non capisco tutta questa cattiveria su di noi, veramente quando sono andata in quel percorso volevo ricominciare da zero, senza includerlo, perché lui non mi ha mai dato una dimostrazione di interesse oltre il fisico. Se non ho deciso di pubblicare con lui delle foto, delle storie è perché quando siamo usciti dal programma ho iniziato con lui un dialogo e quindi perché devo condividere i primi momenti di amore di una coppia? Detto ciò evitate di essere cattivi con persone che non conoscete, questa è l’unica e sola verità, se volete crederci bene, altrimenti sono problemi vostri, vi auguro un buon proseguimento.

Vorrei che non venissero più diffuse falsità su di noi. Personalmente sono sempre stata sincera e ho agito con il cuore, anche se forse con un po’ di ingenuità. Sbagliare è umano, ma posso dire con certezza di essere sempre stata me stessa, di non aver mentito, senza mai voler trasmettere un messaggio sbagliato. Non voglio che si pensi a me in modo negativo, né essere associata a cattiverie e falsità, perché ho sempre cercato di contrastarle con amore. Chi mi conosce davvero, sa chi sono, Riccardo compreso. In questo momento, ciò che conta di più per me è conoscere meglio Riccardo e capire se, oltre all’attrazione fisica, possa nascere qualcosa di vero e importante. Se ci saranno domande, sarò felice di rispondere insieme a Riccardo. Buona giornata a tutti un abbraccio a chi ci vuole male, e mille a chi mi è vicino”.