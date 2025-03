Nell’ultima puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri, lunedì 3 marzo, è stato mostrato un video riassuntivo di tutte le vicende controverse accadute durante l’attuale edizione del Grande Fratello.

“Siccome nella Casa ci sono più polemiche che telecamere, vogliamo vedere cos’hanno combinato fino ad ora Alfonso Signorini e soci”, ha detto Sergio Friscia nell’introdurre il servizio, nel quale è stato mostrato il lancio del bollitore di Helena Prestes, passando per uno sfogo di Luca Calvani alla lite furibonda tra Ilaria Galassi e la modella brasiliana.

“Ma se i gieffini si sono dati da fare, altrettanto hanno fatto Alfonso e le sue consorelle. Ci sono arrivate molte segnalazioni di telespettatori imbufaliti per aver speso soldi con il televoto soltanto per poi veder ripescare i concorrenti eliminati, come nel caso di Helena. Non solo è stata ripescata, ma adesso è data addirittura per favorita per la vittoria finale”, ha detto poi il conduttore del tg satirico. Lo stesso discorso è stato poi fatto nei confronti di Jessica Morlacchi, che aveva abbandonato il programma di sua spontanea volontà.

Poi, Striscia la Notizia ha anche mandato in onda la gaffe di Alfonso Signorini durante l’elezione del primo finalista. Inizialmente, infatti, il conduttore aveva fatto il nome di Javier Martinez invece che quello di Lorenzo Spolverato. A tal proposito, Striscia ha colto l’occasione anche per far vedere alcuni degli atteggiamenti fuori luogo di cui si è reso protagonista il modello milanese.

“Ripescaggi discussi, votazioni poco chiare, pessimi esempi. I peccati commessi sono molto, ma gli unici a pagare la penitenza sono i telespettatori, costretti a guardarsi questo GF. Non è vero Alfonso?”.