Dopo la rottura con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha chiarito: “La verità è che il sentimento è difficile da gestire, ma per delle problematiche individuali bisogna separarsi. Abbiamo deciso di esserci accanto in maniera diversa, senza intimità”. Tuttavia, nel corso della puntata del Grande Fratello andato in onda ieri, lunedì 3 marzo, Alfonso Signorini ha messo in dubbio le parole dell’ex velina, e non solo lui.

Mattia Fumagalli e Stefania Orlando non credono a questo allontanamento. “Quando passerà il calo di popolarità torneranno insieme. Lorenzo tornerà da lei”, ha detto Mattia. “Stanno facendo tutto questo teatrino, non credo più a nessuno dei due – commenta Stefania -. Tutto diretto dalla regia di Lorenzo Spolverato. Ma da casa non se ne accorgono? La coppia che va d’accordo dopo un po’ annoia. Era un modo come un altro di rimanere in auge. Sono una coppia da reality e continuano a regalarci questi momenti di teatro”.

Negli ultimi giorni, Shaila e Lorenzo hanno discusso un merito ad alcune confidenze che si sono fatti sotto le coperte. Inizialmente, Spolverato ha raccontato che si trattava di gelosia della Gatta nei confronti di Chiara Cainelli, ma Jessica Morlacchi ha sganciato la bomba: “Ragazze non è quella roba di Chiara. Lorenzo mi ha spiegato tutta la storia della gelosia nei dettagli e poi ha aggiunto ‘c’è stata anche un’altra cosa che è successa tra di noi, ma è una cosa molto intima e non posso dirla’. Io subito l’ho fermato e gli ho detto ‘non la dire’. E lui ha continuato dicendo ‘infatti ora non lo dico, ma se lei continua a farmi passare per bugiardo io devo dire tutto’. Che poi mi ha detto questo discorso davanti a questa telecamera. Poi è chiaro che Signorini ti chiederà di dirlo. Se non vuoi farlo uscire non lo dici. Dopo al beauty una persona ha sentito e ha detto a Lorenzo ‘che è questa cosa intima? Dilla, dai dillo’. Lui non l’ha detta perché sarebbe successo il putiferio”.

Ma di quale segreto si tratta? Lorenzo, isolato da Signorini, ha cercato di fare chiarezza in confessionale : “Non c'è nessun segreto. Io intendevo segreti di intimità perché riguardavano uno sfogo di Shaila sulla gelosia di Chiara e della camomilla, la mano e i like del 2020. Shaila ha paura della compatibilità con Chiara, ma non è vero. Non c'è nessun altro segreto. Devo stare attento a parlare perché può far confondere”.

Stefania chiude la discussione: “Per me non c'è nessun segreto, se lo è inventato per fare hype. Per me il segreto è solo Iago”.