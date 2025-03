Nel corso della 36esima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 3 marzo, c’è stato l’incontro tra Zeudi Di Palma e suo padre Pasquale, che ha suscitato reazioni contrastanti tra i telespettatori. La vicenda, infatti, presenta alcune discrepanze che hanno insospettito il pubblico da Casa. L’ex Miss Italia ha affermato di non vedere suo padre da quando aveva due anni, mentre l’uomo ha detto che i due non si vedono da quattro anni, aggiungendo di aver cercato in ogni modo di recuperare il rapporto con la figlia.

L'incontro tra Zeudi Di Palma e suo padre

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 3 marzo, il padre di Zeudi Di Palma, Pasquale, ha avuto un confronto con la figlia. Lui l’ha abbandonata quando lei aveva solo due anni, nonostante l’uomo sostenga che sia stata la mamma ad andarsene. L’ex Miss Italia ha reagito male: “Perché arrivare fino a questo momento? Perché farlo adesso? Perché non cercarmi quando non c’è tutto questo?”.

I sospetti del pubblico

Tuttavia, nel corso dell’incontro sono emersi alcuni dettagli che non tornano al pubblico. La prima discrepanza sta nel fatto che Zeudi ha più volte detto “non vedo mio padre da quando avevo due anni”, mentre l’uomo sostiene di non vederla da quattro anni, e che voleva recuperare il rapporto con lei. Sui social, inoltre, c’è chi ha fatto notare: “Ma tra l’altro, prima che Zeudi lo zittisse, lui stava dicendo che passava sotto casa con il camion per parlare… Questa racconta un sacco di balle!”. E ancora: “La confusione di cui ha sempre parlato Helena e non si sbagliava, per non dure bugiarda cronica”. C’è chi invece ha fatto notare che Zeudi e suo padre si seguono su Instagram. Ma c’è anche chi prende le difese della gieffina. Quale sarà la verità?

Le rivelazioni dei vicini di casa

A fare luce sul rapporto tra Zeudi Di Palma e suo padre Pasquale è stato Biagio D’Anelli. In un video pubblicato su Instagram, l’esperto di gossip ha rivelato di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni vicini di casa del papà della gieffina napoletana, i quali gli avrebbero riferito che, prima di entrare al GF, l’ex Miss Italia avrebbe incontrato l’uomo e insieme sarebbero andati a prendere un caffè.