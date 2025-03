Ieri, lunedì 3 marzo, è andata in onda la 36esima puntata del Grande Fratello, nel corso della quale si è verificato uno scontro a distanza tra Lorenzo Spolverato, ancora all'interno della Casa, e Alfonso D'Apice, eliminato alcune settimane fa.

L'ex gieffino napoletano, durante il momento delle nomination di Javier Martinez ai danni di Chiara Cainelli, ha preso la parola dicendo di essersi ricreduto in negativo sul modello milanese: "Io da fuori vedo tutto, ho tanta fiducia in Chiara e la sto aspettando, ho cambiato anche la mia opinione in peggio su Lorenzo, e mi dispiace di questo".

Parole che hanno colpito Lorenzo che, durante la sua Nomination in confessionale, ha chiesto chiarimenti ad Alfonso, il quale ha replicato dicendo che vede Spolverato finto, e che nel suo copione vorrebbe mettere in mezzo anche Chiara: "Da fuori mi sembra un po' che sta rwcitando un copione per fare una clip e mi sembra che stai mettendo anche Chiara in mezzo, ti facevo diverso e trovo che non stai rispettando neanche me in questo momento". Dal canto suo, il modello milanese ha ipotizzato che il problema di D'Apice fosse la gelosia, e per questo ha cercato di rassicurare l'ex fidanzato di Federica Petagna, spiegandogli che tra di loro c'è esclusivamente un'amicizia: "Tra me e Chiara non c'è niente, non succederà nulla e credimi che alle clip non ci penso, stiamo spesso anche con Shaila e Zeudi e può essere che prendano dei momenti interessanti che fanno vedere, ma io ti ho rispettato dal primo giorno e continuerò a farlo anche se tu hai questo dubbio che, quando uscirò, credo di poterti far cambiare idea".

Un concetto che Lorenzo ha ripetuto con Shaila Gatta al termine della puntata, provocando la reazione di Alfonso: "Sto sentendo delle ca**ate normi da parte di Lorenzo e Shaila, forse, anzi per colpa di Lorenzo che ha riportato cose diverse rispetto a quello che gli ho detto in confessionale (e non capisco a pro di che). Specifico per i duri di comprendonio come Lorenzo, non ho mai parlato di gelosia e mai messo in dubbio Chiara! Ma la sua lealtà perché ha tirato in mezzo Chiara, gli amici si proteggono non si mettono al centro per una clip! Nulla di personale, ma sapete che dico sempre ciò che penso e anche stavolta non mi tiro indietro. P. s.: potrei andare molto più nel dettaglio, ma per adesso non voglio".