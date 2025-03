Nelle passate settimane, Yulia Bruschi è finita al centro del gossip per un presunto tradimento a Giglio con un ex tentatore di Temptation Island. L’ex gieffina ha subito smentito, e il parrucchiere romagnolo, attualmente “recluso” nella Casa del Grande Fratello, ha creduto alla fidanzata. Tuttavia, l’ex compagno della Bruschi, Simone Costa, ha rivelato che quando lei è uscita dalla Casa hanno dormito insieme.

A rompere il silenzio sulla vicenda è stato anche il padre di Giglio, Filippo Giglioli, che ai microfoni di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda sulle frequenze di Radio Radio, ha detto la sua.

Il padre di Giglio si espone su Yulia Bruschi

“Le vicende che riguardano Yulia? Ho visto anche io queste cose, sono invaso da queste immagini che mi mandano amici e amiche. Io non cerco sui social perché diventa più difficile fare paragoni però me le mandano e le vedo anche io. Cosa posso dirti? Magari hanno un rapporto di amicizia o magari hanno qualcosa di più. Io da casa non posso dirti di più. Se ci fosse qualcosa in più? Se Luca e Yulia sono innamorati va bene, se non lo sono… Dici che quelle sono foto vere? Non saprei.

Probabilmente se arrivano a Giglio queste foto sì, potrebbe arrabbiarsi ma l’ho sentito in televisione e mi è sembrato sicuro di quello che lui prova per lei e di quello che lei prova per lui – si legge su IsaeChia -. Non lo vedo molto preoccupato anche se non ha visto le foto, quello no. Però sul discorso che loro si erano incontrati, per il quieto vivere tra gli avvocati, lì non l’ho visto teso anzi sembrava molto tranquillo. Io sì, se vedessi le foto un pensiero lo farei. Chiederei di fare quattro chiacchiere a quattr’occhi, però non so. Se sono arrabbiato con Yulia? No, devo dirti che non sono mai entrato nella vita sentimentale di mio figlio. No, non sono risentito. Può darsi che poi Giglio quando la incontra qualcosa gliela dirà.

No, non l’ho mai contattata Yulia, non mi ha mai chiamato. So che ha Instagram con il fratello di Luca e si scambiano qualche messaggio via social tipo: ‘Come stai, come va’, queste cose qua. Perché non ci siamo sentiti? Non lo so, dovresti chiedere a lei. Poi uscirà anche Luca. Tra massimo 1 mese sapremo il tutto. Chissà cosa uscirà da questo vaso di Pandora. Sono situazioni che sono nate in casi estremi, dentro una Casa. Poi quando escono tutto può cambiare”.

Il padre di Giglio parla dei suoi concorrenti preferiti

“Chi mi piace all’interno della Casa? Sono due: Javier e Jessica, lei dal primo giorno e rimango convinto. Probabilmente è la più sexy che sta lì dentro, sono sicuro di quello che dico. Questa è la verità perché ha certe espressioni, certe movenze, quando alza le gambe… molto carina. Dai, la bomba te l’ho lanciata.

La coppia Javier ed Helena? Io spero che vada bene a Javier perché io lo stimo molto e spero che per lui sia la persona giusta. – ha continuato il padre di Giglio – Helena, se si calma un pochino nel senso buono, potrebbe essere quella giusta. Però con lui questi sbalzi d’umore non li ha quindi per adesso va bene. Io spero che vada bene, sono stupendi e stanno benissimo. Sembra che si amino quindi va bene. Javier mi piace tanto, ha gli occhioni dolci ed è rimasto così… non è agitato. Shaila e Lorenzo? Bhè, penso che sia la trentesima volta che si lasciano e si riprendono. Di loro penso che sia una coppia che poi alla fine non scoppia mai perché sono fatti l’uno per l’altro, uno sopporta l’altro o viceversa”.