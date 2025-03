L’ennesima bufera si sta abbattendo sul Grande Fratello. Poco prima che andasse in onda la 36esima puntata stagionale del reality show condotto da Alfonso Signorini, i telespettatori hanno notato una strana conversazione a tema Nomination tra gli autori e Lorenzo Spolverato perché l’audio del confessionale è rimasto aperto per errore. Ma cos’è accaduto esattamente?

“Lo facciamo oggi noi il confessionale”, dice il modello milanese. E una voce, presumibilmente di un autore, gli risponde: “Io partirei dalla fine stavolta, con la nomination ormai lasciamoci alle spalle…”. Poi, la regia evidentemente si rende conto che l’audio del confessionale era aperto, lo stacca e passa ad inquadrare Chiara Cainelli che in quel momento si trovava in cucina.

Non è chiaro cosa si stessero dicendo Lorenzo Spolverato e l’autore in questione, ma sui social l’episodio non è passato inosservato e ha scatenato la reazione degli utenti. “Ma vi rendete conto che l'audio del confessionale era aperto, e gli autori danno dritte per le nomination a Lorenzo? Sappiate che questo video l’hi mandato al Codacons”, ha commentato qualcuno. E ancora: “L’audio aperto della voce del confessionale che dà indicazioni sulle nomination di stasera”; “Sembra che ne pre-puntata gli autori stessero dando indicazioni a Lollo sulle nomination di stasera. L’audio del confessionale nel mentre che parlavano era rimasto aperto… E poi vorreste farci credere che non è protetto?”.