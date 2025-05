Giulia Salemi è stata ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera. La nota influencer ha parlato del suo podcast Non lo faccio x moda, giunto alla seconda stagione, anticipando che la sua prossima ospite sarà Elisabetta Gregoraci. Un faccia a faccia che si preannuncia imperdibile!

Com’è noto, infatti, Pierpaolo Pretelli, attuale compagno di Giulia Salemi e papà del piccolo Kian, e Elisabetta Gregoraci, hanno avuto un breve flirt durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip (ne nacque anche un fandom di coppia, i cosiddetti “Gregorelli”, crasi di Gregoraci e Pretelli). Tuttavia, l’inviato della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e la conduttrice originaria di Soverato non andarono mai oltre un bacio, e in seguito Pierpaolo iniziò una frequentazione proprio con Giulia.

“Io ho 2 milioni di follower. Il podcast è il mio bambino, sono produttrice del mio podcast e questa cosa mi gasa tanto, sono molto felice. Dobbiamo crearci opportunità per fare gavetta: decido io con il mio team gli ospiti, le tematiche, tutto. Abbiamo avuto tante persone, questa settimana avremo Elisabetta Gregoraci, la mia nemesi al Grande Fratello. E questo ti fa capire il mio processo di crescita, quando si cresce si ha anche voglia di affrontare le persone che in maniera giocosa nel passato venivano additate come ‘nemiche’. Sì, assolutamente abbiamo deposto l’ascia da guerra, come ho detto a lei ho deciso di essere meno rancorosa e infatti l’ho invitata. Sarà un puntatone perché ora siamo molto più vicine anche essendo madri ed è stato un confronto molto costruttivo, tra donne risolve e mature ma ovviamente non sono mancate qualche frecciatina.

L’ospite dei miei sogni? Non l’ho rincorso perché non mi sono neanche permessa di chiederlo. Il nome femminile è Silvia Toffanin. L’uomo è Amadeus, negli ultimi anni ha fatto un lavoro incredibile e mi incuriosisce tantissimo. Una domanda che gli farei è: ‘Qual è il segreto per durare così tanto in questo settore, nonostante gli alti e bassi’. Perché tutti queste carriere importanti sono state piene di sali e scendi, pieno successo e poi anche più deboli. Sarebbe molto interessante”.