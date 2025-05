Ieri pomeriggio, Giulia Salemi è stata ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera. La nota influencer ha in primis parlato della sua nuova vita da mamma dopo la nascita del primogenito Kian: “Sicuramente è importante, è un nuovo capitolo della mia vita: uno da mamma. E’ un cerchio che si sta completando sempre più e crescendo sto costruendo tasselli, in vita e nell’amore. Kian è monello, è figlio mio totale. Pier è molto pacato, io agitata. La gravidanza è stata turbolenta perché abbiamo avuto trasloco e ristrutturazione e secondo me lui ha sentito tutto, quindi mamma agitata, figlio agitato, ma speriamo che crescendo si calmi. Io però lo amo, secondo me è molto simpatico. Sono molto felice, essere mamma mi ha dato una nuova prospettiva. Tutto va in secondo piano, le preoccupazioni lavorative vanno tutto in secondo piano, ho un approccio più leggero alla vita.

Io prima, quando avevo un evento televisivo staccavo il telefono, ora invece sto con il telefono e fino a 2 minuti fa ero al telefono con mia mamma. Mia nonna mi ha chiamata e mi ha chiesto se avevo dato l’acqua gasata al bambino, ho chiamato mia mamma e gliel’ho chiesto e lei subito: ‘Ma no, perché dai sempre la colpa a me. Chiedimi scusa che mi attacchi sempre!’. E le ho chiesto scusa. Il mio manager mi dice di staccare e concentrarmi, sono molto agitata. Fino a 2 minuti fa ero a tirare il latte, questa cosa voglio dirla perché io ho deciso di allattare e so che è difficile con il lavoro che faccio perché volevo instaurare questo rapporto con il mio bambino, nonostante le difficoltà. Per ora ho fatto delle rinunce per esempio lavori fuori casa”.

Giulia ha poi parlato del suo compagno Pierpaolo Pretelli, attualmente impegnato in Honduras come inviato de L’Isola dei Famosi: “Quando ti si pone un’opportunità così importante, non puoi. Sono stata io a dirgli: ‘Ma non scherziamo, vai!’. Questo è un lavoro di gavetta, opportunità e una volta che ce n’è una, per farsi conoscere e creare un futuro per il nostro bambino, sono molto fiera di lui. Poi non è sempre facile, io sono qui e cerco di portare i sorrisi anche sui miei social, ma talvolta racconto anche la notte insonne, non è sempre tutto oro. Io cerco di affrontare tutto con il sorriso perché odio vittimizzarmi, cerco di portare leggerezza”.