Alcune settimane fa, Tommaso Zorzi è stato paparazzato dal settimanale Chi insieme al suo presunto nuovo compagno. Nelle foto in questione si vedeva il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip in centro a Milano in dolce compagnia, con i due che si scambiavano anche un bacio. “Eccoli tutti e tre insieme, Tommaso, Gilda e il suo nuovo amore. Dopo la relazione con Tommaso Stanzani, Zorzi ha voltato pagina, da più di un anno non aveva storie serie e dopo qualche cotta adesso sembra che abbia trovato la serenità con un compagno”, si legge su Chi Magazine.

Riguardo a questa presunta frequentazione di Tommaso è intervenuto anche Alberto Dandolo, che su Dagospia ha rivelato che la storia sarebbe già finita per una ragione in particolare: “Il fidanzamento del simpatico Tommaso Zorzi è durato il tempo di una copertina. Nei giorni scorsi l’influencer e neo scrittore (è in libreria con il romanzo ‘Divina’ della Mondadori) è infatti finito sui giornali paparazzato per le vie di Milano intento a baciare appassionatamente un giovane fusto. Peccato che dopo la pubblicazione delle foto il vero fidanzato del ragazzo avvinghiato a Zorzi gli abbia scritto comunicandogli che si trattava del suo compagno. La persona che ha contattato il simpatico Zorzi è un nome importante della moda italiana. Di chi stiamo parlando?”.