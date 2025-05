Cecilia Rodriguez è Ignazio Moser aspettano una bambina. Ad annunciarlo sono stati direttamente l’influencer argentina e il marito attraverso un post su Instagram:

“Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi...La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere... a presto piccola Clara Isabel”.