La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez vive un momento speciale: la loro prima estate insieme. La coppia ha scelto la Sardegna come cornice per qualche giorno di relax, godendosi gite in barca e pranzi tipici mediterranei, raccontati con entusiasmo sui loro profili Instagram.

La nuova avventura in Umbria: la convivenza si avvicina

A fine luglio è arrivata la notizia ufficiale: nella prossima stagione di pallavolo, Javier vestirà la maglia della Terni Volley Academy in Serie A3. Questo cambiamento sarà l’occasione per la coppia di iniziare una convivenza desiderata da tempo. Sarà quindi l’Umbria a fare da sfondo alla loro nuova vita insieme.

Il debutto in campo per Javier è previsto per il 18 agosto, con l’inizio della preparazione pre-campionato. Ma non sarà solo: al suo fianco ci sarà Helena, pronta a trasferirsi a Terni per supportarlo sia dentro che fuori dal campo.

Parole d’amore e progetti futuri

In un’intervista rilasciata a pallacanestrobiella.it, Javier ha spiegato il valore che il Grande Fratello ha avuto per lui, soprattutto perché gli ha fatto incontrare Helena: “Quando dico che il GF mi ha dato tanto mi riferisco soprattutto ad Helena, ho trovato davvero l’amore con lei. Quello che desidero ora è riuscire ad incrociare armoniosamente tutto: lavoro, sport, amore… Helena verrà a vivere a Terni con me, saremo sempre insieme praticamente e conoscerà anche un’altra parte di Javi, quella del pallavolista professionista, che ancora non conosce”.

Sogni e speranze per il futuro

La coppia ha già parlato dei loro sogni a lungo termine. In un’intervista sul numero di Chi in edicola mercoledì 30 aprile, alla domanda su come si vedono fra dieci anni, Javier ha risposto: “In una casa incasinata, piena di vita, con amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme”.

Helena ha aggiunto con dolcezza: “Con qualche piccola ruga in più perché abbiamo riso e continuiamo a ridere insieme”.

Per ora, però, la coppia si gode questo nuovo capitolo, più unita e innamorata che mai.