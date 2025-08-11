L’estate 2025 porta una nuova coppia sotto i riflettori del mondo del gossip. Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti – ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello – ha ufficialmente ritrovato l’amore. Dopo la fine della relazione con l’ex gieffina Monia La Ferrera, il giovane influencer ha iniziato una frequentazione con un volto altrettanto noto al pubblico televisivo: Maika Randazzo.

Il nuovo flirt è ormai ufficiale. A confermare la relazione sono stati proprio Josh e Maika, attraverso alcune Instagram Stories condivise sui loro rispettivi profili, che lasciano ben pochi dubbi: i due sono una coppia a tutti gli effetti.

Attualmente stanno trascorrendo le vacanze estive insieme a Sabaudia, una delle mete preferite dai vip italiani. Tra un bagno rinfrescante e una colazione vista mare da Saporetti – il celebre locale stellato frequentato da celebrità di tutta Italia – Josh Rossetti e Maika Randazzo hanno anche postato la loro prima foto di coppia.

Sarà amore vero o solo una passione estiva? Il tempo (e i social) ce lo diranno.