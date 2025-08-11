Fiocco in arrivo per Alessia Prete! L’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato con emozione di essere incinta del suo primo bambino. La notizia è arrivata attraverso un tenero reel pubblicato sul suo profilo Instagram, dove la modella e influencer ha condiviso con i fan alcuni dei momenti più toccanti legati alla gravidanza.

Nel video si vede Alessia rivelare al compagno Alessandro la notizia della dolce attesa, seguita dalla loro commovente reazione alla scoperta del sesso del nascituro. Tuttavia, come spiegato dalla stessa Alessia, il gender reveal ufficiale verrà condiviso più avanti, quando la coppia riuscirà a riunire tutta la famiglia per celebrare insieme questo momento speciale.

Alessandro, il futuro papà, è lontano dal mondo dello spettacolo e poco presente sui social, ma è accanto ad Alessia da anni. I due hanno alle spalle una storia d’amore che affonda le radici nell’adolescenza: si erano conosciuti e innamorati all’età di 15 anni, per poi ritrovarsi da adulti e scegliere di costruire insieme una famiglia.

Oggi Alessia, oltre ad essere modella e influencer, lavora anche come speaker radiofonica e continua a condividere con il suo pubblico le emozioni di questo nuovo capitolo della sua vita. Il reel, ricco di immagini emozionanti e sorrisi sinceri, ha conquistato il cuore dei fan, che non hanno esitato a riempirla di auguri e messaggi di affetto.

Non resta che attendere il momento in cui la coppia svelerà ufficialmente il sesso del bebè… nel frattempo, i follower possono godersi il video con i momenti più belli di questa dolcissima attesa!