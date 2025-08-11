Nel settembre del 2021, il pubblico di Canale 5 ha conosciuto Joele Milan durante il suo breve ma intenso percorso a Uomini e Donne. Insieme a lui c’erano altri protagonisti come Andrea Nicole Conte, Roberta Ilaria Giusti e Matteo Fioravanti. Joele si presentò come un ragazzo umile e molto legato alla famiglia, descrivendosi così: “Ho 26 anni e sono addetto al controllo qualità in un’azienda alimentare. Sono nato in una famiglia semplicissima… papà pizzaiolo e mamma cameriera. Sono stato un bambino molto affettuoso e sereno. Crescendo ho provato a non deludere mai i miei genitori ma a volte non ci sono riuscito. Ho visto mia mamma disperata quando ha visto farmi i primi tatuaggi o quando rientravo tardi dalla discoteca. I miei genitori sono la parte migliore di me. Il mio papà è il mio eroe e il mio migliore amico. Ho avuto diverse ragazze ma solo di una sola mi sono innamorato veramente da perdere la testa. Avevo vent’anni. Per tre anni ho vissuto una vera e propria favola. Sono stato male, e dopo un po’ di tempo, superato il dolore, mi è rimasta la paura di non potermi fidare più di nessuna. Ho bisogno di essere una spalla per qualcuno e di avere allo stesso tempo un punto di riferimento”.

Joele Milan, Uomini e Donne

L’uscita dal Trono e la controversia

A poco più di un mese dall’inizio del suo trono, Joele Milan è stato costretto a lasciare la trasmissione dopo un episodio al centro dello studio. Durante un ballo, invitò la sua corteggiatrice preferita, Ilaria Melis, a seguire su Instagram il suo migliore amico per poterle scrivere in privato, lontano dalle telecamere. La redazione, grazie ai microfoni accesi, intercettò la conversazione, e la conduttrice Maria De Filippi intervenne con decisione: “Siete due ragazzi giovani e capisco la voglia di trasgredire. Vi piacete e va bene, ma questo trono non può continuare, non si può fare finta di nulla perché ci sono persone che vengono qua con delle aspettative”.

Lo sfogo e la reazione di Joele Milan

Dopo la puntata, Joele si è sfogato su Instagram, confessando: “Sono stato tanto male, non sono sereno. Sono riuscito a riprendermi grazie alle persone che ho attorno, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Maria è stata molto comprensiva e ha sottolineato che è normale che tra due ragazzi giovani possa scattare quel tipo di attrazione, ha preso anche le nostre parti. Tina e Gianni sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque. Se invece ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire. Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso”.

Qualche settimana dopo, Joele ha anche realizzato un tatuaggio ironico dedicato proprio a quel “trono esploso”.

La trasformazione di Joele Milan a quattro anni di distanza

Sono passati ormai quattro anni da quell’esperienza a Uomini e Donne e Joele Milan è molto cambiato. Da un ragazzo con un tatuaggio ironico sul trono, è passato a un vero e proprio corpo tatuato, rasando anche la sua folta chioma e assumendo un look irriconoscibile rispetto a quello che ricordavamo. A svelare questa trasformazione è stato un suo caro amico, l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha pubblicato nelle sue Instagram stories dei video in cui mostra il nuovo stile dell’ex tronista.