Il Grande Fratello potrebbe tornare il prossimo anno con un cast di super vip che dovrà essere approvato da Pier Silvio Berlusconi. Tra le voci più accreditate per il ruolo di opinioniste si parla di due coppie molto diverse, ma ugualmente interessanti: da un lato Tommaso Zorzi e Cristina Plevani, dall’altro Stefania Orlando e Anna Pettinelli.

La scelta di Alfonso Signorini e i progetti di Simona Ventura

La prima accoppiata è quella che sembra più concreta, soprattutto per il debutto del nuovo Grande Fratello targato Simona Ventura previsto a settembre. La conduttrice vorrebbe come unico opinionista Tommaso Zorzi, mentre Mediaset spinge per far sedere al suo fianco la storica vincitrice della prima edizione del reality, Cristina Plevani, reduce dalla vittoria a L’Isola dei Famosi. La possibilità di vederli insieme in studio non è affatto esclusa.

Stefania Orlando e Anna Pettinelli: un’amicizia che potrebbe diventare un lavoro

Meno certezza, invece, per la coppia formata da Stefania Orlando e Anna Pettinelli, due grandi amiche che avrebbero potuto condividere l’esperienza come opinioniste. L’idea era stata infatti considerata da Alfonso Signorini, ma finora nessuna chiamata è arrivata né a Stefania né ad Anna.

In un’intervista al settimanale Mio, Stefania Orlando ha dichiarato: “Non ho ricevuto nessuna telefonata, ma mi piacerebbe. Perché credo che, dopo aver avuto l’esperienza diretta nella Casa per ben due volte, saprei riconoscere e comprendere tutte le dinamiche che si sviluppano lì dentro. Potrei dire la mia con cognizione di causa”.

Sull’ipotesi di fare l’opinionista proprio con Anna Pettinelli, ha aggiunto: “Fare l’opinionista con Anna? Ovviamente non posso confermare nulla. Sarebbe tutto molto bello, ma non so davvero nulla. Lei è molto accudente nei miei confronti, si è sempre dimostrata attenta ai miei bisogni, così come io lo sono ai suoi. Credo che un’amica, da adulte, sia come una sorella che non hai mai avuto e che ti sei scelta. Quando ci scegliamo tra donne, ci riconosciamo”.

Chi vorreste vedere in studio?

Da una parte l’esperienza e la popolarità di Zorzi e Plevani, dall’altra la complicità e l’amicizia di Orlando e Pettinelli: quale coppia vi incuriosisce di più? Il ritorno del Grande Fratello sarà sicuramente un evento molto atteso, e la scelta delle opinioniste potrebbe fare la differenza nella dinamica del programma.