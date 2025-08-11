La nuova edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia ricca di sorprese e tra i nomi più chiacchierati del cast c’è senza dubbio Barbara d’Urso. Proprio come Francesca Fialdini, Andrea Delogu, la signora Coriandoli, Rosa Chemical e Marcella Bella, anche la celebre conduttrice ha deciso di mettersi alla prova sul parquet della trasmissione di Milly Carlucci.

Un possibile ritorno con Pasquale La Rocca

La domanda che tutti i fan si stanno ponendo è: con chi farà coppia Barbara d’Urso? Quando l’anno scorso è stata ospite come ballerina per una notte, ha danzato con il professionista Gianni Scandiffio, con cui balla privatamente da anni. Ora però, da concorrente ufficiale, il suo partner sarà sicuramente uno dei ballerini professionisti scelti da Milly Carlucci.

L’ipotesi più accreditata è quella di Pasquale La Rocca, il ballerino molto apprezzato dal pubblico e noto per essere il preferito di Selvaggia Lucarelli. Proprio la giornalista, con la sua consueta ironia, ha commentato su Instagram la presenza di Barbara d’Urso nel cast scrivendo: “Se le date lui sappiate che farò guerra e non farò prigionieri”.

Anche Davide Maggio, durante un Q&A su Instagram, ha risposto “Assai” a chi gli ha chiesto quanto fosse probabile vedere Barbara d’Urso ballare con Pasquale La Rocca.

Le parole di Pasquale La Rocca sul suo ritorno

Dopo aver annunciato la volontà di ritirarsi dalla vita pubblica lo scorso anno, Pasquale La Rocca ha cambiato idea e tornerà a far parte del cast di Ballando con le Stelle anche per questa edizione. Probabilmente, a convincerlo è stata la possibilità di ballare con la concorrente più famosa della trasmissione.

Sul suo profilo Instagram, Pasquale ha scritto: “Grazie di cuore per i meravigliosi messaggi che mi avete inviato per il mio ritorno a Ballando con le Stelle quest’anno. Negli ultimi tre anni, da quando tutto questo è iniziato, mi sono sentito parte di una grande famiglia: quella di Ballando, ma soprattutto la vostra. Ognuno di voi mi ha fatto sentire ancora più speciale… e per questo vi sarò sempre grato”.

Ha aggiunto poi: “Lo scorso anno avevo detto che quella poteva essere la mia ultima stagione, perché in quel momento lo sentivo nel profondo. Ma la vita ci sorprende: è un susseguirsi di fasi, di transizioni e di svolte inattese. Dopo un periodo intenso e ricco di emozioni, ho capito che questo viaggio non era ancora finito. Ed eccomi qui, pronto e felice di vivere con voi il grande 20° anniversario di Ballando con le stelle. Viva Ballando… e viva le emozioni che ci uniscono”.

Tutti gli indizi, quindi, portano a una coppia formata da Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca che promette di essere una delle più seguite e chiacchierate di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. Non resta che attendere l’inizio della trasmissione per scoprire se questa unione sarà davvero confermata… e soprattutto, per vedere come se la caveranno sul palco!