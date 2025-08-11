Continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni sulla nuova relazione sentimentale di Lorenzo Spolverato, uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo la rottura con Shaila Gatta, la sua ex fidanzata e nota ballerina, il modello milanese sembrerebbe aver voltato pagina.

Le prime voci sulla sua nuova frequentazione con una ragazza di nome Ilaria erano state lanciate da Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e televisione, che aveva svelato alcuni dettagli succulenti sulla possibile nuova fiamma dell’ex gieffino. Ora, a confermare il flirt è anche Deianira Marzano, famosa blogger e influencer, che attraverso le sue Instagram Stories ha pubblicato due foto — una di Lorenzo e una di Ilaria — mettendole a confronto.

Il particolare che ha catturato l’attenzione dei fan è che entrambe le immagini sono state scattate nello stesso bagno di una camera di un resort in Sicilia, dove i due sembrerebbero trascorrere le loro vacanze insieme. Questa conferma indiretta di una presenza condivisa in un luogo così privato fa pensare che la frequentazione tra Lorenzo e Ilaria stia diventando qualcosa di serio.

Non è ancora arrivata alcuna dichiarazione ufficiale dai diretti interessati, ma i segnali social sembrano indicare un’intesa crescente e la volontà di Lorenzo di andare avanti dopo la fine della sua storia con Shaila.

I fan di Lorenzo Spolverato seguono con grande interesse gli sviluppi di questa nuova pagina della sua vita sentimentale e non vedono l’ora di saperne di più.